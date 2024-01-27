На Заході пишуть про новий потужний наступ Росії: в ОП оцінили загрозу

Подоляк вважає, що зараз Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію.

Радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публікації у західих ЗМІ, що нібито РФ готує новий масштабний наступ на всю територію України.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".

Подоляк закликав спокійно сприймати публікації такого типу і спиратися на заяви Генерального штабу.

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"Там активно це коментують, говорять про те, що все контролюється, зокрема кількість збройних сил Росії, які перебувають на окупованій території. Усе, що вони концентрують, всі резерви, які підводяться – все це моніторить і Головне управління розвідки, і безпосередньо Генеральний штаб. Вони це розуміють та бачать", – запевнив радник керівник ОП.

На його думку, станом на сьогодні російська армія – зовсім інша, ніж у лютому 2022 року, коли окупанти пішли у наступ на всіх фронтах.

"У 2022 році росіяни щось сконцентрували, пішли й так далі. Але сьогодні російська армія – це трошки інша армія, вони воюють кількістю. Так, у них є відповідна непогана зброя, яку вони використовують. Є стара зброя, але є новітні зразки й це вже питання до санкцій, чому наприкінці 2023 року вони могли спокійно виготовити "Іскандери" чи "Калібри" й так далі", – каже Подоляк.

Він вважає, що зараз Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію.

"Вони сьогодні активно намагаються проводити наступальні операції на Донецькому напрямку. Ми бачимо там по 60 – 80 боєзіткнень. Але Україна після двох років війни точно розуміє, що і як треба робити та як цьому протистояти", – додав він.

Подоляк наголосив, що не можна кількісно воювати проти кількісно побудованої армії, якою є армія РФ. Тому для знищення резервів Росії Україні потрібні далекобійні ракети.

Нагадаємо, видання Financial Times пише, що новий масштабний наступ на Україну окупанти планують уже влітку. Метою Москви може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше ISW назвав дати "нового наступу РФ". Нібито він повинен відбутися "приблизно між 12 січня і 2 лютого".

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