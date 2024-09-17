На Заході розглядають закінчення війни в Україні — у Bloomberg надали подробиці

Західні партнери України розглядають завершення війни шляхом перемовин у 2025 році. Але рішення про переговори мають ухвалювати лише в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Із посиланням на власні джерела, у виданні зазначають, що частина партнерів України обговорює, яким шляхом могла б закінчитися війна. І це викликає в деяких західних столицях побоювання, що українські воїни будуть змушені передчасно припинити вогонь.

Bloomberg зазначає, що офіційні особи в країнах Заходу в межах стратегії на 2025 рік почали ретельно розглядати завершення війни між Україною та РФ за допомогою переговорів.

Але водночас західні чиновники дали зрозуміти, що рішення про переговори прийматиме Київ і тиску на президента України Володимира Зеленського у цьому питанні немає.

Видання пише, що через відсутність проривів на полі бою і наближення зими деякі офіційні особи почали вивчати можливість "виходу з глухого кута".

Журналісти звертають увагу, що переговори про припинення вогню мають вирішити ключову проблему: як зробити Україну невразливою для можливого нового нападу Росії і водночас не втягнути країни Заходу в конфлікт.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк напередодні розповів, що українська влада не має плану щодо заморожування конфлікту, припинення вогню або передавання Росії територій.

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