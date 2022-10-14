На Заході розробляють "антипанічні" плани на випадок застосування Путіним ядерної зброї – The Guardian

Західні чиновники почали таємно розробляти плани для запобігання паніці й хаосу в разі застосування Росією ядерної зброї.

Про це повідомив інсайдер виданню The Guardian.

За словами посадовця, Захід досі вважає ядерну кризу "вкрай малоймовірною", але західні держави вирішили переглянути плани з надання надзвичайної допомоги та підтримки населення, яке налякане ядерною ескалацією.

Інсайдер не назвав, про які саме заходи йдеться, однак підкреслив, що уряди західних країн займаються "завбачливим плануванням на випадок низки можливих сценаріїв".

Також він заявив, що ядерні погрози кремлівського диктатора є "вкрай безвідповідальними", і застосування такого виду зброї "порушить табу, яке існувало від 1945 року", і "призведе до серйозних наслідків для РФ".

Як світ відреагує на ядерний удар Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.

А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Ексголова ЦРУ Девід Петреус навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удар РФ. Йдеться про затоплення Чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та по російських військах на території України.

Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю, проте тоді у війну вступлять НАТО і США. Росія в такому разі буде знищена, і це матиме негативні наслідки для самого Путіна.