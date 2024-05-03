На Заході стривожили прогнозом щодо подальшого постачання зброї зі США – стаття NYT

Протягом квітня США, Британія та ще низка країн оголосили про нові великі пакети зброї для України.

Після схвалення нової програми американської військової допомоги Україна вже отримала кілька термінових постачань зброї, але з наступними партіями можуть виникнути затримки.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, минулої неділі Україна отримала партію протитанкових засобів, ракет і вкрай необхідних 155-міліметрових артилерійських снарядів. Друга партія прибула в понеділок. А у вівторок до Польщі з Іспанії прибуло нове постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Незабаром вони будуть на українському фронті, сказав високопоставлений іспанський чиновник.

“Можуть минути місяці”

Однак і далі витримувати такий темп США та іншим союзникам по НАТО буде складно, зазначає автор публікації. “Озброєння, обіцяне Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною – всі вони оголосили про нову значну військову підтримку протягом останніх трьох тижнів – можуть зайняти місяці, перш ніж надійде достатньо значна кількість, щоб зміцнити оборону України на полі бою”, – пише NYT із посиланням на слова західних посадовців.

Приголомшливі терміни

Високопоставлені чиновники США та інших країн Заходу погодилися на думці, що артилерія, засоби протиповітряної оборони та інші боєприпаси є найнагальнішими потребами України. Вони також належать до зброї, яку можна доставити найшвидше.

Бойові машини, човни, складні гармати, ракетні установки та системи протиповітряної оборони є набагато складнішими та займають більше часу для переміщення – частково тому, що їхні розміри часто вимагають доставляти їх морем і потягами під сильною охороною.

Один американський чиновник сказав, що більша частина великої зброї, яка була профінансована за рахунок нової допомоги США, і навіть деякі боєприпаси, найімовірніше, будуть доставлені до кінця літа або навіть пізніше.

“Не виснажити підрозділи НАТО”

Посадовець США зазначив, що потрібен час, щоб розібратися, які предмети можна передати Україні, не виснажуючи підрозділи НАТО, що мають бути боєздатними, наприклад, ті, що використовують бойові машини піхоти Bradley та броньовики Humvee. Інша зброя, як-от артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, яких вкрай потребує Україна, є дефіцитом у всьому світі.

Крім того, українські війська потребують навчання користуванню певною зброєю, перш ніж її можна буде передати. Наприклад, це стосується третьої системи Patriot, про передавання якої повідомила Німеччина ще в середині квітня.

Очікується, що нова система Patriot надійде до України не раніше кінця червня. Її постачання може збігтися з постачанням іншої великої системи озброєнь, яку Україна давно вимагала – винищувачів F-16.

Нагадаємо, після того, як США поновили військову допомогу Україні, виникає питання, наскільки швидко обіцяну зброю нададуть Україні та яка частка з виділеного 61 мільярда доларів на допомогу фактично “осяде” в самих Сполучених Штатах Америки.

Попередній досвід свідчить, що якщо розглядати терміни від моменту оголошення рішення і до моменту фактичної появи цього озброєння в ЗСУ протягом 2022-2023 років, то результати виявилися неочікуваними, і не варто говорити про “кілька діб чи навіть годин”, пише Defense Express з посиланням на дані західного аналітичного центру CSIS. Подробиці – за посиланням.

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