Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Заході заговорили, що настав час для "мирних" переговорів між Україною та РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
954
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Заході заговорили, що настав час для "мирних" переговорів між Україною та РФ

Збройні сили України на передовій / Фото: Associated Press

Словаччина заявила, що війна в Україні увійшла у "заморожену фазу".

Словаччина, яка відмовилася надавати Україні військову допомогу, заявила, що настав час для "мирних" переговорів у війні в Україні.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час спільної зі своїм австрійським колегою пресконференції у середу у Відні, передає Укрінформ.

"Словацька Республіка розглядає російську агресію як порушення міжнародного права, і ми готові допомагати Україні, тому що всі хочуть миру, всі хочуть демократії для України і ми всі хочемо, щоб Україна та її територія не зазнавали потрясінь", - сказав міністр.

На його думку, ситуації на фронті стала статичною, війна зайшла у фазу "заморозки", тому настав час для "мирного" рішення. 

"Мирне рішення завжди складне. Але ми повинні сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами. Зараз ми бачимо, що конфлікт в Україні триває вже понад 600 днів і не призводить до жодних результатів", - пояснив Бланар.

Він додав, що нинішня позиція Словаччини - це припинення вогню в Україні. 

"Ми визнаємо, що військового рішення не існує, і нам потрібен тиск для мирних переговорів, і ми підтримуємо всі мирні переговори… Я ще раз повторюю, що ми виступаємо за мирні переговори, чи то з боку України, чи з боку Китаю. Припинення вогню – це, звичайно, наша позиція, позиція Словацької Республіки",

Нагадаємо, 22 листопада під час виступу на віртуальному саміті G20 Путін зробив цинічну заяву про "мирні" переговори з Україною.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
954
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація