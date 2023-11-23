На Заході заговорили, що настав час для "мирних" переговорів між Україною та РФ

Словаччина заявила, що війна в Україні увійшла у "заморожену фазу".

Словаччина, яка відмовилася надавати Україні військову допомогу, заявила, що настав час для "мирних" переговорів у війні в Україні.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час спільної зі своїм австрійським колегою пресконференції у середу у Відні, передає Укрінформ.

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"Словацька Республіка розглядає російську агресію як порушення міжнародного права, і ми готові допомагати Україні, тому що всі хочуть миру, всі хочуть демократії для України і ми всі хочемо, щоб Україна та її територія не зазнавали потрясінь", - сказав міністр.

На його думку, ситуації на фронті стала статичною, війна зайшла у фазу "заморозки", тому настав час для "мирного" рішення.

"Мирне рішення завжди складне. Але ми повинні сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами. Зараз ми бачимо, що конфлікт в Україні триває вже понад 600 днів і не призводить до жодних результатів", - пояснив Бланар.

Він додав, що нинішня позиція Словаччини - це припинення вогню в Україні.

"Ми визнаємо, що військового рішення не існує, і нам потрібен тиск для мирних переговорів, і ми підтримуємо всі мирні переговори… Я ще раз повторюю, що ми виступаємо за мирні переговори, чи то з боку України, чи з боку Китаю. Припинення вогню – це, звичайно, наша позиція, позиція Словацької Республіки",

Нагадаємо, 22 листопада під час виступу на віртуальному саміті G20 Путін зробив цинічну заяву про "мирні" переговори з Україною.

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