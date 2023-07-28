На захоплених окупантами територіях діє жіночий рух "Зла мавка": що про нього відомо

Жінки показують росіянам, що їм тут не раді.

На тимчасово захоплених росіянами територіях діє жіночий рух спротиву “Зла мавка”. Учасниці руху нагадують окупантам, що їм тут не раді.

Про це пише видання DW.

Як стало відомо, рух спротиву заснували три подруги з окупованого росіянами Мелітополя. Ця ідея виникла “під час посиденьок на кухні”.

"Наближався час до восьмого березня, й ми розуміли, що напевне будуть акції від окупантів, коли бабусям біля магазинів дарують самотню квітку. Ми вирішили показати їм, що вони нас не куплять квітами, що ми знаємо, чого хочемо, а саме - повернення України", - зазначає жінка.

Сам же рух спротиву обрав для себе образ “мавок”. Одна з трьох подруг - художниця. Вона взялася за створення листівок із зображенням дівчини, яка б'є букетом російського окупанта, з написом "Не хочу квітів, хочу мою Україну"

В той час як інші учасниці руху працювали над чат-ботом в Телеграмі. З його допомогою всі охочі жительки тимчасово захоплених територій могли отримати листівки в цифровому вигляді, роздруковувати їх та розповсюджувати у своєму місті.

Нагадаємо, що ЗСУ філігранно знищили скупчення росіян на Бахмутському напрямку.

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