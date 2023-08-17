На захоплених територіях росіяни шукають підлітків без паспортів РФ і погрожують батькам — ЦНС

Окупанти незадоволені низькими темпами паспортизації на захоплених після 24 лютого 2022 року територіях Луганщини й вимагають у гауляйтерів вирішити цю проблему.

Росіяни готуються відправити на захоплені території своїх "спостерігачів", які ходитимуть по будинках і примушуватимуть підлітків брати паспорт РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, перед головним колаборантом регіону Леонідом Пасєчніком поставили завдання примусово паспортизувати всіх дітей віком 14-18 років до 1 жовтня. Для цього до регіону навіть прибули "спостерігачі" з Москви, які збираються впровадити у регіоні "низку заходів" і перевірити їхнє виконання.

До кожного з захоплених районів буде направлена комісія, яка буде шукати підлітків без російського паспорта. Для цього залучатиму тих самих "спостерігачів" з РФ, яких називають "волонтерами" з кремлівських молодіжних рухів. Вони будуть ходити просто по будинках українців.

Дітей намагаються підкупити і пропонують за отримання паспорта РФ безкоштовний відпочинок, а їхнім батькам погрожують забрати соціальні виплати або не допустити дітей до навчання.

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт Росії.

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