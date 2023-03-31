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На захопленій території окупант вбив 12-річного хлопчика: шокувальна розповідь російського полоненого

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На захопленій території окупант вбив 12-річного хлопчика: шокувальна розповідь російського полоненого

Фото: Getty Images

Росіянин заявив про страту малолітньої дитини на окупованій території іншим загарбником.

Російський окупант, який потрапив в український полон, розповів шокуючий факт звірств його "товаришів по зброї" на захопленій території. Зокрема, загарбник розповів, що один з російських військових вбив 12-річного хлопчика.

Відео розповіді окупанта опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram

"Я дізнався, що один російський "валянок" пристрелив дитину дванадцятирічну у селищі. Як ви думаєте, як люди (міцеві. – Ред.) після цього до нас ставляться. Просто пристрелив 12-річного пацана. Я не знаю, як там вийшло, але факт залишається фактом. Він живий, а пацана поховали. 12 років дитині. Це було за 10 днів, як я в полон здався", – сказав росіянин.

Нагадаємо, що комісія ООН підтвердила масові вбивства мирних людей російськими окупантами.

За інформацією ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України загинуло 8006 мирних українців, зокрема 487 дітей. Поранено 13287 жителів, з них 954 - діти.

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Дата публікації
Перегляди
2792
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