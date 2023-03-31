На захопленій території окупант вбив 12-річного хлопчика: шокувальна розповідь російського полоненого

Російський окупант, який потрапив в український полон, розповів шокуючий факт звірств його "товаришів по зброї" на захопленій території. Зокрема, загарбник розповів, що один з російських військових вбив 12-річного хлопчика.

Відео розповіді окупанта опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

"Я дізнався, що один російський "валянок" пристрелив дитину дванадцятирічну у селищі. Як ви думаєте, як люди (міцеві. – Ред.) після цього до нас ставляться. Просто пристрелив 12-річного пацана. Я не знаю, як там вийшло, але факт залишається фактом. Він живий, а пацана поховали. 12 років дитині. Це було за 10 днів, як я в полон здався", – сказав росіянин.