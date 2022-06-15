На Закарпатті 44-річний чоловік вдавав із себе студента, щоб виїхати за кордон, і пропонував хабаря

На Закарпатті 44-річний чоловік вдавав із себе студента, щоб виїхати за кордон, і пропонував хабаря

У Закарпатській області 44-річний чоловік вдавав з себе студента, щоб виїхати за кордон.

Коли ж прикордонники його викрили, чоловік запропонував їм хабаря.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

44-річного чоловіка затримали на українсько-словацькому кордоні. Чоловік показав українським прикордонникам пакет документів, серед яких був студентський квиток одного із західних університетів. Він пояснив, що їде за кордон на навчання. Прикордонники перевірили документ і він виявився фальшивим. Чоловік зізнався, що придбав його у Мережі.

"За студентський квиток, договір про зарахування на навчання та довідку про навчання в одному з вишів Польщі йому довелося викласти чималу суму - 2800 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Згодом підозрюваний запропонував прикордонникам хабаря в розміри 2700 євро. Тоді прикордонники викликали поліцію.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

"Тепер псевдостудентові доведеться відповідати за скоєння одразу трьох кримінальних правопорушень. У його діях вбачають ознаки злочинів, передбачених статтями 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією", 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" та 369 " Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, чоловік намагався виїхати за кордон у туалеті потяга, щоб уникнути мобілізації.

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