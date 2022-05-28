На Закарпатті дозволили ходити в гори, однак є певні обмеження

На Закарпатті дозволили ходити в гори, однак є певні обмеження

В області скасували заборону на відвідування лісів.

Рада оборони області скасувала заборону на в’їзд до лісів Закарпаття, але і надалі заборонено відвідувати прикордонні ділянки в гірському масиві Мармароси, а також на території Ужанського національного парку.

Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

"Рада оборони області скасувала заборону на в’їзд до лісів Закарпаття транспортних засобів, іншої самохідної техніки (крім транзитних шляхів) та відвідування лісів населенням", - йдеться у повідомленні.

Однак закарпатцям та гостям регіону заборонено відвідувати окремі ділянки туристичних маршрутів у період дії воєнного стану.

Йдеться про заборону відвідування таких ділянок туристичних маршрутів:

- Закарпатський туристичний шлях у точках: перехід Убля / Малий Березний – смт Великий Березний – ур. Явірник – с. Сіль – ур. Княгиня – с. Стужиця – с. Загорб – г. Черемха – с. Лубня – г. Плішка – с. Верховина-Бистра – пер. Ужоцький; г. Стіг – г. Межипотоки – г. Піп Іван; Мармароський – пол. Лисича – с. Ділове;

- із с. Ділового до г. Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

- до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

- до мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;

- с. Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;

- ур. Бистрий – лісовий будинок – Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;

- с. Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.

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