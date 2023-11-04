На Закарпатті хочуть скасувати всі свята через трагедію в 128-ій бригаді

У зв’язку з загибеллю воїнів 128 огшбр земляків просять утриматися від розваг.

На Закарпатті хочуть скасувати всі свята через трагедію у 128-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

"Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо. Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників", - написав Микита.

Подробиці трагедії влада обіцяє оприлюднити пізніше.

"Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів", - додав очільник Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, 4 листопада росіяни вгатили ракетою по Запорізькій області: є постраждалі.

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