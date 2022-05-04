На Закарпатті полагодили електричну підстанцію, яку пошкодила російська ракета, і відновили газопостачання

На Закарпатті полагодили електричну підстанцію, яку пошкодила російська ракета, і відновили газопостачання

Електричну підстанцію, котру пошкодила ворожа ракета, оперативно відремонтували й запустили.

У смт Воловець Закарпатської області відремонтували й запустили електричну підстанцію, яку пошкодила у вівторок російська ракета, також відновлено газопостачання.

Про це повідомили в Закарпатській ОВА.

"Електричну підстанцію, котру пошкодила ворожа ракета, оперативно відремонтували й запустили", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Воловці завершили аварійні роботи з відновлення газопостачання.

Внаслідок ракетного удару у Воловці постраждав розподільчий газопровід діаметром 50 мм. Через це 57 абонентів залишилися без централізованого газопостачання.

"Аварійна служба працювала на місці події всю ніч. Ремонтні роботи завершили. Зараз проводять запуск природного газу до будинків", – повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Своєю чергою очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита, коментуючи ракетний удар РФ по області, заявив, що ворог хоче паралізувати роботу транспортної інфраструктури.

Микита додав, що регіон – гуманітарний, а залізничне сполучення використовують тільки для переміщення гумвантажів та евакуації людей з "гарячих точок" України.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 3 травня завдали майже півсотні авіаударів по об`єктах в Україні, зокрема керованими авіаційними ракетами.Командування військ РФ намагається посилити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на адміністративні межі Донецької і Луганської областей.

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