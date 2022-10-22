На Закарпатті священник МП не дав відспівати бійця у церкві: рідні поскаржились до поліції

На Закарпатті священник московського патріархату не дозволив занести у храм тіло загиблого героя, йдеться в ТСН.

Рідні переконують, священик образився, бо вони не запросили його служити панахиду за полеглим, тож панотець замкнув двері храму. І відспівувати загиблого на війні героя довелося на вулиці перед зачиненою церквою.

"Брат помер за Україну. Його вбили росіяни. Було б некрасиво, зневажливо, щоб похоронами займалася церква московського патріархату", - каже брат оборонця.

У селі Чорна Тиса, де народився та виріс боєць Дмитро Спасюк, лише одна церква і хоча колись будували її усім селом - вона підпорядковується саме Московському патріархату. Тож відспівувати загиблого запросили священика Православної церкви України із сусіднього Ясіня. В місцевого панотця просили лиш дозволу занести труну у храм. "Ми йому зателефонували, щоб повідомити, що він не буде займатися похороном. На що він відповів, «а я що, москаль?» - виключив телефон і відтоді на зв'язок з нами не виходив", - розповідає брат загиблого.

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25-річний Дмитро Спасюк на передову пішов у 2018 році, згодом був демобілізований. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії поїхав на заробітки за кордон, та коли росіяни почали бомбити українські міста, повернувся й вирушив на фронт. Загинув 7 жовтня неподалік Херсону.

Селяни, що прийшли провести Дмитра в останню путь, не вірили очам: відспівували героя України під зачиненою церквою. "Храму більше як сто років, його будували усі. Ми теж туди ходили раніше, але після повномасштабного вторгнення, тоді коли у наших дітей летять кулі, нас вбивають, московський патріархат закликав нас вбивати - як можна йти?", - каже односельчанка загиблого Марія Павлюк

Священик, що зачинив храм, телефоном журналісті запевнив, що ніхто йому не телефонував і ключа не просив. "Не дзвонили - це неправда! Про храм ніхто не сказав жодного слова. Як ви собі думаєте, як я відспівую героїв, молюся про них, то не впустив би у храм? Як вони можуть свідомо казати неправду, брехати, ці священики-терористи", - переконує священник.

І додає, що навіть якби церкву відчинив - священика Православної церкви України туди не впустив би. "Храм би був відчинений, але за умови, що ті священики стояли б на дворі, а родичі б у храмі попрощалися", - твердить він.

Староста села переконаний, що дату і час поховання бійця панотець знав і ігнорував свідомо. Каже, напередодні поховання сам намагався зателефонувати йому, щоб попросити усе зробити по-людськи, але священник вимкнув телефон.

Брат загиблого переконаний, що священник повівся так зневажливо, бо відчуває безкарність і підтримку деяких вірян."Вони багато років ходять сюди, до нього в церкву і вони під його впливом так би мовити. Його в основному підтримує старше покоління у селі", - каже чоловік.

Нині родичі бійця хочуть притягнути священника до відповідальності, вже написали заяву до поліції.

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