На Закарпатті військового СЗЧ виявили скаліченим, а його жінку — вбитою: деталі трагедії
У селі Водиця на Закарпатті знайшли військового СЗЧ із відрізаним статевим органом. Його супутниця перебувала у ліжку без ознак життя.
На Закарпатті знайшли скаліченим військового СЗЧ. Жінка, яка була з ним, вбита.
Про це написав журналіст Віталій Глагола.
Деталі трагедії на Закарпатті
Як пише журналіст, трагедія сталася вдень у селі Водиця, що на Рахівщині. У будинку знайшли тіло жінки з ножовими пораненнями в області шиї.
«Її чоловік, військовий СЗЧ, з важким каліцтвом доставлений до лікарні. У нього відрізаний статевий орган», — стало відомо Глаголі.
Достеменно невідомо, що насправді сталося та хто причетний до жахливого злочину. Всі обставини події наразі з’ясовує поліція.
