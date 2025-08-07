ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
841
Час на прочитання
1 хв

На Закарпатті військового СЗЧ виявили скаліченим, а його жінку — вбитою: деталі трагедії

У селі Водиця на Закарпатті знайшли військового СЗЧ із відрізаним статевим органом. Його супутниця перебувала у ліжку без ознак життя.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
На Закарапатті скалічений військовий СЗЧ, вбита жінка

На Закарапатті скалічений військовий СЗЧ, вбита жінка

На Закарпатті знайшли скаліченим військового СЗЧ. Жінка, яка була з ним, вбита.

Про це написав журналіст Віталій Глагола.

Деталі трагедії на Закарпатті

Як пише журналіст, трагедія сталася вдень у селі Водиця, що на Рахівщині. У будинку знайшли тіло жінки з ножовими пораненнями в області шиї.

Військовий СЗЧ, скалічений на Закарпатті

Військовий СЗЧ, скалічений на Закарпатті

«Її чоловік, військовий СЗЧ, з важким каліцтвом доставлений до лікарні. У нього відрізаний статевий орган», — стало відомо Глаголі.

Різанина на Закарпатті

Різанина на Закарпатті

Достеменно невідомо, що насправді сталося та хто причетний до жахливого злочину. Всі обставини події наразі з’ясовує поліція.

Раніше стало відомо про затримання військовослужбовця, який перебував у СЗЧ від 2023 року. Проте вдома у нього виявили неочікуваний «сюрприз».

На території його господарства було виявлено 55 кущів, зовні схожих на коноплю. Також у помешканні знайдено пристрій для вживання наркотичних речовин. Там була і банка з висушеною речовиною, схожою на «траву».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie