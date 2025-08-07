На Закарпатті військового СЗЧ виявили скаліченим, а його жінку — вбитою: деталі трагедії

На Закарапатті скалічений військовий СЗЧ, вбита жінка

Реклама

На Закарпатті знайшли скаліченим військового СЗЧ. Жінка, яка була з ним, вбита.

Про це написав журналіст Віталій Глагола.

Деталі трагедії на Закарпатті

Як пише журналіст, трагедія сталася вдень у селі Водиця, що на Рахівщині. У будинку знайшли тіло жінки з ножовими пораненнями в області шиї.

Реклама

Військовий СЗЧ, скалічений на Закарпатті

«Її чоловік, військовий СЗЧ, з важким каліцтвом доставлений до лікарні. У нього відрізаний статевий орган», — стало відомо Глаголі.

Різанина на Закарпатті

Достеменно невідомо, що насправді сталося та хто причетний до жахливого злочину. Всі обставини події наразі з’ясовує поліція.

Раніше стало відомо про затримання військовослужбовця, який перебував у СЗЧ від 2023 року. Проте вдома у нього виявили неочікуваний «сюрприз».

На території його господарства було виявлено 55 кущів, зовні схожих на коноплю. Також у помешканні знайдено пристрій для вживання наркотичних речовин. Там була і банка з висушеною речовиною, схожою на «траву».