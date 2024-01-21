На Закарпатті водій військової частини продавав повістки – як його покарали

На Закарпатті водій-електрик військової частини продавав бланки повісток. Берегівський районний суд визнав його винним у зловживанні службовим впливом та отриманні неправомірної вигоди й зобов'язав сплатити 85 тис. грн штрафу.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Як йдеться у матеріалах справи, обвинувачений у березні 2023 року запропонував знайомому купити в нього бланки повісток з незаповненими полями, але з печаткою та підписом. Таким чином покупці самостійно могли вписувати свої особисті дані. Це дозволяло військовозобов'язаним ухилятися від призову до двох місяців.

"Спочатку, 29 березня 2023 року, Денис З. запропонував знайомому придбати два бланки повісток за 3 тис. грн з підписом керівника та печаткою. Чоловік, який отримав пропозицію, звернувся до правоохоронців. Наступного дня обвинувачений таки передав повістки. Вдруге Денис З. запропонував тому ж знайомому купити ще три бланки за 8,5 тис. грн гривень. Згодом, 23 травня, він сказав, що вартість послуги зростає. Денис З. отримав 26 тис. грн та 1,2 тис. доларів за дев'ять бланків", - йдеться у матеріалах справи.

Загалом від 30 березня до 3 червня 2023 року обвинувачений продав 14 повісток за майже 81,4 тис. грн.

У суді чоловік повністю визнав свою провину та погодився сплатити 85 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, у Сумах чоловік отримав повістку і майже півтора року уникав мобілізації: що він вигадав.

Читайте також: