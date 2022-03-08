На Закарпатті затримали 12 чоловіків, які втікали до Угорщини від військової служби

Водія чекає кримінальне провадження.

Прикордонники на Берегівщині затримали 12 чоловіків призовного віку (18-60 років) з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«Сьогодні наші прикордонники в зоні відповідальності ВПС «Дякове» на Берегівщині затримали 12 чоловіків призовного віку (18-60 років) з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон з метою ухилення від проходження військової служби», - зазначив він.

Тепер всі порушники отримали повістки, їх мобілізують і направлять в бойові частини.

А водію вручено кримінальне провадження за ст. 332 ККУ.

А у понеділок, 7 березня, була затримана група з дев'яти чоловіків, які намагалися втекти до Молдови на човні і незаконно перетнути державний кордон України.