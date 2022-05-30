На Закарпатті затримали митника, який отримав 10 тис. доларів хабаря за вивезення готівки з України

У Закарпатській області правоохоронці затримали митника.
Підозрюваний вимагав 10 тис. доларів за вивезення з України великої суми валюти.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Підозрюваного затримали 28 травня. Інспектор одного з пунктів пропуску Закарпатської митниці одержав 10 тис. доларів за безперешкодне перевезення через державний кордон України готівки в іноземній валюті без документального підтвердження її походження.
Проти митника відкрили провадження за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
У ДБР уточнили, що митник вимагав гроші за вивезення з України 200 тис. доларів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, на митному посту "Лужанка", що на українсько-угорському кордоні, закарпатські митники попередили спробу вивезення понад одного мільйона гривень до Євросоюзу.
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