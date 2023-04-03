На Закарпатті затримали російського агента-антисеміта: закликав до знищення євреїв (фото)

Зловмисника вдалося затримати під час спецоперації, яку провели спільно з Національною поліцією в Закарпатській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, затриманий є мешканцем Закарпаття, який згідно з вказівкою російських спецслужб штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні. У грудні минулого року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв.

Крім того, чоловік надіслав лідеру єврейської громади “авторську” псевдонаукову працю, в якій «обґрунтовує» свою ненависть до цієї національності.

Фото: Служба безпеки України

Встановлено, що до 2014 року фігурант тимчасово проживав на території північної Осетії РФ. Наразі співробітники Служби безпеки України детально вивчають зв’язки чоловіка зі спецслужбами Росії.

Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби РФ. Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях.

Нагадаємо, що СБУ оприлюднила розмови митрополита УПЦ МП Павла Лебідя. У них намісник неодноразово ображав релігійні почуття українців та принижував погляди вірян інших конфесій.

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