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На Закарпаття прибувають гуманітарні вантажі зі Словаччини: 1500 тонн допомоги вже відправлено

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На Закарпаття прибувають гуманітарні вантажі зі Словаччини: 1500 тонн допомоги вже відправлено

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Процес систематизовано та впорядковано таким чином, щоб максимально швидко транспортувати допомогу в ті регіони, де це критично необхідно.

У Закарпатську область прибувають гуманітарні вантажі зі Словаччини. Наразі в "гарячі точки" відправлено вже 1500 тонн допомоги. 

Про це повідомив голова Закарпатської ВЦА Віктор Микита. 

"Разом із Генеральним консулом Словацької Республіки в м. Ужгород Паволом Панісом оглянули логістичний центр з відправки гуманітарних вантажів, які надійшли від Словаччини. Процес систематизовано та впорядковано таким чином, щоб максимально швидко транспортувати допомогу в ті регіони, де це критично необхідно. 1500 тонн вантажу відправлено в "гарячі" точки нашої країни. Там його люди вже отримали, і я впевнений, що кожен відчув частину нас, яку ми всі вклали в цю роботу", - йдеться у повідомленні голови ВЦА. 

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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