На Закарпаття прибувають гуманітарні вантажі зі Словаччини: 1500 тонн допомоги вже відправлено

На Закарпаття прибувають гуманітарні вантажі зі Словаччини: 1500 тонн допомоги вже відправлено

Процес систематизовано та впорядковано таким чином, щоб максимально швидко транспортувати допомогу в ті регіони, де це критично необхідно.

У Закарпатську область прибувають гуманітарні вантажі зі Словаччини. Наразі в "гарячі точки" відправлено вже 1500 тонн допомоги.

Про це повідомив голова Закарпатської ВЦА Віктор Микита.

"Разом із Генеральним консулом Словацької Республіки в м. Ужгород Паволом Панісом оглянули логістичний центр з відправки гуманітарних вантажів, які надійшли від Словаччини. Процес систематизовано та впорядковано таким чином, щоб максимально швидко транспортувати допомогу в ті регіони, де це критично необхідно. 1500 тонн вантажу відправлено в "гарячі" точки нашої країни. Там його люди вже отримали, і я впевнений, що кожен відчув частину нас, яку ми всі вклали в цю роботу", - йдеться у повідомленні голови ВЦА.