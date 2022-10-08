На залізничній станції Карань, що біля Маріуполя, пролунали потужні вибухи: детонують снаряди

На залізничній станції Карань, що біля Маріуполя, в суботу, 8 жовтня, пролунали потужні вибухи: чути, як детонують снаряди.

Про це пише телеграм-канал "Маріуполь зараз" та журналіст Денис Казанський.

У Мережі поширюють відео потужної пожежі, які за словами місцевих, спалахнула на залізничній станції Карань Волноваського району. Також судячи з відео там детонують боєприпаси. Ймовірно на залізничній станції окупанти розмістили свій склад з озброєнням або ж розвантажували вагони з боєприпасами, коли там пролунали вибухи.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що через потужну пожежу всі села, які розташовані поруч із залізничною станцією, чують потужні вибухи боєприпасів.

Зазначимо, що залізнична станція Карань це - вузлова вантажна залізнична станція 4-го класу Лиманської дирекції Донецької залізниці на лінії Волноваха — Маріуполь-Порт між станціями Волноваха та Кальчик.

Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

Вибухи на окупованій території України

У суботу на окупованому півострові Крим теж пролунали вибухи. Там сталось займання на Кримському мосту, через що переправа зазнала суттєвих ушкоджень. Одна із версій окупаційної влади - там підірвалась вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом. Росіяни запевняють, що міст продовжує функціонування.

У ніч проти 8 жовтня вибухи пролунали також в окупованому Мелітополі. Мер міста Іван Федоров повідомив, що причини вибухів поки встановлюються.

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