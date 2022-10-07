На Запоріжжі бійці перетворили польову кухню на вишуканий "ресторан": діляться рецептами в Мережі

На Запоріжжі бійці готують на польовій кухні вишукані страви, як у ресторані, йдеться в ТСН.

Тік-Ток канал з рецептами військово-польової кухні буквально розірвав Мережу. Ресторанні страви хлопці з Запоріжжя готують під час облаштування укріплень на підході до обласного центру. Поки бійці тягають колоди для бліндажів, Богдан з помічником облаштував кухарські позиції.

До війни Богдан мав юридичну практику, готував виключно для себе, а от в армії став справжнім кулінаром. Варто було лише один раз зварити хлопцям борщ. "Раніше я з такими об'ємами ніколи не працював, готувати полюбляю в домашніх умовах, як хобі, але так, щоб на 15 і більше осіб – дуже рідко", - каже він.

Приготувати обід вчасно допомагають побратими. Тут не «волинять», бо саме, хто працює – той багато їсть. "Була ситуація, що хлопці прийшли на пів години раніше. Всі повсідалися, всі голодні, попрацювали, а в мене ще не все готове. То погляди недружні були. Голодний чоловік, а особливо солдат, це страшний звір", - сміється Богдан.

Борщ, чанахі, хорціані, плов, макарони по-флотські – рецепти Богдана збирають сотні тисяч переглядів. Рецепт приготування єврейської шакшуки взагалі передивилося майже 4,5 мільйони. Фішка армійського кухаря – всі рецепти мають бути простими, як от сьогоднішня скумбрія. " Ми замаринували в оливковому маслі, з укропом трошки розмарину і з лимоном. Від лимону риба стає набагато м'якішою і готується набагато швидше. Ну, і кислинка лимонна…звісно". – пояснює кухар.

"Ми ставимо в приклад дружинам його. Нехай вчаться готувати, в полі", - кажуть бійці під час обіду.

Наразі у Богдана лише сторінки в соціальних Мережах і все менше часу на них через дії окупантів, та після перемоги, каже боєць, може і відкриє власний ресторан.

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