На Запоріжжі бійці тероборони збили безпілотник окупантів

У Запорізькій області військові територіальної оборони збили ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

"Ось і все! Арьолік долітався і став трофеєм Запорізької окремої бригади територіальної оборони, майже не ушкоджений, крім пропеллера. Чим збили чи як посадили – таємниця. Секретна зброя – потужний погляд козака-характерника... Попрацює тепер на нас", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, українські зенітники одним пострілом знищили ворожий безпілотник (відео).

Читайте також: