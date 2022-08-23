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На Запоріжжі бійці тероборони збили безпілотник окупантів

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На Запоріжжі бійці тероборони збили безпілотник окупантів

Фото: Запорізька окрема бригада тероборони

Літальний апарат залишився майже не ушкоджений.

У Запорізькій області військові територіальної оборони збили ворожий безпілотний літальний апарат.  

Про це повідомляє Запорізька окрема бригада територіальної оборони. 

"Ось і все! Арьолік долітався і став трофеєм Запорізької окремої бригади територіальної оборони, майже не ушкоджений, крім пропеллера. Чим збили чи як посадили – таємниця. Секретна зброя – потужний погляд козака-характерника... Попрацює тепер на нас", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, українські зенітники одним пострілом знищили ворожий безпілотник (відео).

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