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На Запоріжжі двоє людей підірвалися на ворожій міні, коли самостійно намагалися евакуюватися

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На Запоріжжі двоє людей підірвалися на ворожій міні, коли самостійно намагалися евакуюватися

Фото: Associated Press

Біля села Мала Токмачка Пологівського району на ворожій міні підірвався автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних людей.

Відомо, що люди намагалися самостійно виїхати з окупованої російськими військами території.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Військовослужбовці країни-агресора замінували поле та ґрунтову дорогу біля села Мала Токмачка Пологівського району. В ніч проти 20 червня 2022 року двоє цивільних під час самостійної евакуації з окупованої території на автомобілі підірвались на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.

Потерпілі отримали тяжкі поранення, наразі їх госпіталізували до лікарні. 

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Йдеться про ч. 1 ст. 438 КК України. 

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