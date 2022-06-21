На Запоріжжі двоє людей підірвалися на ворожій міні, коли самостійно намагалися евакуюватися

На Запоріжжі двоє людей підірвалися на ворожій міні, коли самостійно намагалися евакуюватися

Біля села Мала Токмачка Пологівського району на ворожій міні підірвався автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних людей.

Відомо, що люди намагалися самостійно виїхати з окупованої російськими військами території.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Військовослужбовці країни-агресора замінували поле та ґрунтову дорогу біля села Мала Токмачка Пологівського району. В ніч проти 20 червня 2022 року двоє цивільних під час самостійної евакуації з окупованої території на автомобілі підірвались на ворожій міні", - йдеться у повідомленні.

Потерпілі отримали тяжкі поранення, наразі їх госпіталізували до лікарні.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Йдеться про ч. 1 ст. 438 КК України.

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