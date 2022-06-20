На Запоріжжі фіксують колони ворожої техніки та місця базування російських окупантів

На Запоріжжі фіксують колони ворожої техніки та місця базування російських окупантів

У Запорізькій області російчькі загарбники зосереджують свої сили в населених пунктах Василівка, а також у Василівському і Пологівському районах.

У Василівському районі зафксовані колони російських вантажівок, військової техніки і бензовозів. Крім того, між населеними пунктами Шевченко і Першотравневе, що у районі, у лісосмузі зафіксовано невизначену кількість військової техніки ворожої армії.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Крім того, в окупованій Василівці у будівлі районної державної адміністрації підтверджено розташування "Військової комендатури" противника. Також на території місцевої бази "Шляхрембуд" підтверджено розташування складу БК та місця проживання до 120 військовослужбовців РФ.

За неуточненою інформацією, у населеному пункті Верхня Криниця, що у тимчасово захопленому Василівському районі зафіксовано місце проживання армії окупантів країни-агресорки.

Також Зафіксовано прибуття великої колони техніки та особового складу противника на територію населеного пункту Березівка, що в Пологівському районі.

Як повідомлялося, від початку воєнної агресії російські окупанти втратили понад 33 тисячі 800 солдатів та офіцерів. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще понад дві сотні російських загарбників. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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