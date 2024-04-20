На Запоріжжі ліквідували відомого пропагандиста та "воєнкора" РФ – подробиці

У Запорізькій області загинув "воєнкор" пропагандистського видання РФ "Известия" Семен Єрьомін.

Російські журналісти пишуть, що Єрьомін був ліквідований внаслідок атаки українського FPV-дрона, коли знімав репортаж на тимчасово окупованій території України.

Семен Єрьомін висвітлював війну РФ проти України від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Як пишуть російські пропагандисти, Єрьомін працював "воєнкором" від 2017 року. Також він поширював російську пропаганду з тимчасово окупованих РФ територій на сході України. Останній його репортаж був опублікований 17 квітня. У ньому він розповідав, як окупанти застосовують "методику з навчання боротьби з безпілотними літальними апаратами".

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