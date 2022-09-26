На Запоріжжі місцевий мешканець збирав гроші на дрони для окупантів

На Запоріжжі під суд відправили чоловіка, який збирав кошти на безпілотники для окупантів та шукав коригувальників для ворожих обстрілів.

Мешканець Запоріжжя збирав кошти на дрони для окупантів та шукав коригувальника для ворожих обстрілів. Чоловіка відправили під суд.

Про це повідомили пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як стало відомо, мешканець, який є шанувальником “руского міра”, перебуваючи на території тимчасово окупованого Мелітополя, перейшов на бік ворога та добровільно надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

“На виконання завдання спецслужб країни-агресоркки він підшукував людей та схиляв їх до співпраці з окупантами. Ці громадяни за його дорученням збирали інформацію про розташування блокпостів, дислокацію підрозділів ЗСУ, видів та кількості військової техніки, а також її переміщення на території Запоріжжя та області. Потім розвіддані передавалися ворогу”, - розповіли в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Там також додали, що з ідеологічних міркувань чоловік анонсував у відкритому телеграм-каналі збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для використання у бойових діях проти українських захисників.

“Зібрані гроші він передавав представникам військових формувань країни-агресорки. Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактами державної зради та пособництва державі-агресорці”, - наголосили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій на "зебрі" збив трьох людей і намагався втекти.

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