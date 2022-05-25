На Запоріжжі наступ обернувся для росіян великими втратами

На піхотні штурми не наважуються, натомість - не шкодують бомб, ракет та снарядів - це про рашистів і ділянку фронту на Запоріжжі.

Ворожі авіація з артилерією атакують передову лінію оборони українських військових та закидають снарядами й бомбами населені пункти. Проте бажання йти в наступ наші воїни окупантам відбили, йдеться в ТСН.

Опади, ті що не на користь врожаю, тут нині явище майже, цілодобове. Вибухові “Гради” лягають довкола, по багато разів на день. «Заходило чотири. Випустили ракети на той бік і два приходи на нашому краю села було», - каже місцевий Віталій.

Ворожі літаки з гелікоптерами, нарізають кола, просто над цивільними селами прифронтового Запоріжжя, здебільшого, удосвіта, а це можуть і цілий день. І, упродовж всього дня тут не замовкає ворожа ствольна артилерия та міномети. «Вони намагалися кілька разів штурмонути, як-то кажуть. Да, нас. Але в них не вийшло, їм дали відсіч і вони відступили. Після того вони більше к нам не лізли. І почала більше працювати ворожа артилерія», - розповідають військовослужбовець ЗСУ “Красунчик“.

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120 міномети, укотре вдарили по прифронтову селу, неподалік Кам'янського, близько полудня. Після таких приглушених стартів ворожих мін, у місцях влучань, зазвичай, спалахує пожежа. «Застосовуються і фосфорні боєприпаси, тут багато застосовується заборонених Женевською конвенцією засобів ураження. Не гнушаются ні чим, абсолютно нічим», - переконує військовослужбовець ЗСУ “Петрович”

Просто під ворожим вогнем, цивільні, ті, що не евакуювалися, доглядають за господарством. До вторгнення рашистів, у цьому селі мешкало півтори сотні людей. Нині, залишилося трохи більше десятка. Їх будинки, прямою наводкою, щодоби розстрілюють ворожі танки. Під обстріл потрапляє і знімальна група ТСН. А вже за пів десятка хвилин розірвались перші реактивні снаряди, засіваючи усе довкола, касетними боєприпасами.

Після таких обстрілів, навіть, коли вже можна вийти зі схованок, дуже важливо, кажуть наші бійці, уважно дивитися під ноги. «Це були касетні бомби, вдаряються в землю і виходять - розкидують міни. Вони бувають з часовим таймером, бувають довгого мінування», - додає боєць “Шустрий”.

Такі дистанційні обстріли з усього наявного озброєння а ще авіанальоти, тепер головна тактика росяін на Запорізькому напрямку. «Противник, більш в глибині він переходить до суцільної оборони. Вони заливаються бетоном, добре окопуються», - зазначає військовослужбовець ЗСУ “Цар”.

У наступ, на цій ділянці, після кількох спроб, що обернулися для росіян великими втратами, чужинці ходити передумали. Та стратегічна мета рашистів, певен “Петрович”, не змінилась. «Це війна набагато страшніша, я думаю, ніж Друга світова війна. У них мета тільки одна: це знищити українську націю. Но ми цього їм не дамо. Слава Україні», - каже він.

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