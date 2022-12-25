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На Запоріжжі наступних 15 років проведе за ґратами учасник "народної міліції "ДНР"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Запоріжжі наступних 15 років проведе за ґратами учасник "народної міліції "ДНР"

Фото: pixabay.com

На Запоріжжі до 15 років за ґратами засудили учасника так званої «народної міліції «ДНР»

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року житель Горлівки добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав так званої «народної міліції ДНР».

У складі окупаційних військових підрозділів РФ брав участь у бойових діях проти ЗСУ на території Донецької та Луганської областей.

З вересня, задля утримання ворогом території Пологівського району, він як кулеметник облаштовував вогневі позиції поблизу с. Новодарівка.

Був у складі диверсійно-розвідувальної групи. Під час бойового зіткнення з підрозділами ЗСУ взятий у полон.

За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури його визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Досудовим розслідуванням опікувалося СБУ.

Нагадаємо, що раніше матроса-зрадника з Криму, який потрапив у полон на Херсонщині, засуджено до 13 років ув’язнення. Матрос, після захоплення окупантами військової частини у Сімферополі у 2014 році, добровільно присягнув на вірність агресору.

Також у Бердичеві засудили пенсіонера, який прославляв окупантів. Також у пенсіонера конфіскували ноутбук.

До того ж до 15 років позбавлення волі засуджено одесита, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії, вивісив у місті триколор та намагався викрасти людину.  

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Дата публікації
Перегляди
108
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