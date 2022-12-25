На Запоріжжі наступних 15 років проведе за ґратами учасник "народної міліції "ДНР"

На Запоріжжі до 15 років за ґратами засудили учасника так званої «народної міліції «ДНР»

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року житель Горлівки добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав так званої «народної міліції ДНР».

У складі окупаційних військових підрозділів РФ брав участь у бойових діях проти ЗСУ на території Донецької та Луганської областей.

З вересня, задля утримання ворогом території Пологівського району, він як кулеметник облаштовував вогневі позиції поблизу с. Новодарівка.

Був у складі диверсійно-розвідувальної групи. Під час бойового зіткнення з підрозділами ЗСУ взятий у полон.



За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури його визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.



Досудовим розслідуванням опікувалося СБУ.

Нагадаємо, що раніше матроса-зрадника з Криму, який потрапив у полон на Херсонщині, засуджено до 13 років ув’язнення. Матрос, після захоплення окупантами військової частини у Сімферополі у 2014 році, добровільно присягнув на вірність агресору.

Також у Бердичеві засудили пенсіонера, який прославляв окупантів. Також у пенсіонера конфіскували ноутбук.

До того ж до 15 років позбавлення волі засуджено одесита, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії, вивісив у місті триколор та намагався викрасти людину.

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