На Запоріжжі обстріли настільки часті, що люди не встигають добігати до укриттів

На Запоріжжі обстріли настільки часті, що люди не встигають добігати до укриттів

Запоріжжя - під постійними обстрілами окупаційних військ, рашисти гатять по Комишувасі, Гуляйполю, Оріхову та Степногірську. Там зруйновані дитсадки та школи, ворожими цілями стають будинки мирних мешканців.

Пояснити таку лють та ненависть рашистів мешканці Запоріжжя не можуть, як можуть, намагаються вижити, йдеться в ТСН.

Ворожі міни розірвались просто у дворі дитсадка, вікон не лишилося, стіни – попрошивало наскрізь. Ворожі обстріли у Степногірську вже буденне явище. Люди не встигають забивати розтрощені шибки. Прилітає по цивільній забудові, інколи навіть не встигають добігти в укриття. Дехто навіть не намагається ховатись, щогодини – у підвали не набігаєшся. «Як воно міна, воно міна. Як вийшла і зразу прийшла, ми навіть не чули ні "виходу", ні "підходу". Тільки «бем» і все» - каже місцева мешканка.

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Степногірськ, Оріхів, Комишуваха – ворог гатить всюди, куди дістає своєю артилерією. Пані Любові пощастило, вибігла з будинку, щойно розпочався обстріл і вижила. Російські снаряди зруйнували одразу кілька помешкань у 5-поверхівці. Зруйновані квартири і годинники, що зупинились одночасно.

Кількість зруйнованих будинків у Комишувасі вже бояться рахувати. Востаннє прилетіло у місцеву школу, де щойно завершили реконструкцію. І от відбудовувати доведеться заново. «Ми вже почали робити спортивний майданчик, куди також прилетів снаряд від окупантів, розбиті тепер меблі, понівечені класи, інклюзивний клас у нас тут був, бачимо, все зруйновано…», - показує голова громади Юрій Карапетян.

У військовій адміністрації упевнені: Запоріжжя втримають. І захоплені рашистами території обов’язково звільнять. Щодо відновлення майна – просять почекати. «Треба фіксувати, обов’язково, ми все компенсуємо, і держава допоможе, і в також за рахунок країни-окупанта. Рахунки заарештовані, тому треба фіксувати, щоб ці гроші пішли конкретним людям» - переконує , голова Запорізької ОГА Олександр Старух.

Загалом на Запоріжжі зруйновано понад три тисячі цивільних будівель, але попри обстріли люди не хочуть кидати свої домівки. Вірять – скоро ЗСУ поженуть звідси ворога.

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