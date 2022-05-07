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На Запоріжжі окупанти намагалися наступати за підтримки авіації, але зазнали втрат

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На Запоріжжі окупанти намагалися наступати за підтримки авіації, але зазнали втрат

Запорізька ОДА

Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи успішно завдали вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки.

За підтримки авіації ворог намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, але зазнав втрат та відійшов на раніше займані позиції.

Про це йдеться у зведенні Генштаба 7 травня.

"Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно завдали вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

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