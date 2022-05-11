На Запоріжжі окупанти обстріляли селище: пошкоджені 60 будинків

В Запорізькій області вдень 11 травня було неспокійно. Російські окупанти завдали ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха.

Про це пише видання “Суспільне”.

Як повідомляється, внаслідок ракетного обстрілу 60 будинків отримали значні руйнування - у більшості немає вікон та покрівлі. Всього по селищу було завдано 18 ракетних ударів.

На жаль, одна людина через ракетні обстріли окупантів загину. Також троє отримали поранення.

Нагадаємо, що Дніпропетровщину за добу окупанти тричі обстріляли з "Градів".

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