Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Запоріжжі окупанти обстріляли селище: пошкоджені 60 будинків

Дата публікації
Перегляди
325
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Запоріжжі окупанти обстріляли селище: пошкоджені 60 будинків

Фото: Суспільне

В Запорізькій області вдень 11 травня було неспокійно. Російські окупанти завдали ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха.

Про це пише видання “Суспільне”.

Як повідомляється, внаслідок ракетного обстрілу 60 будинків отримали значні руйнування - у більшості немає вікон та покрівлі.  Всього по селищу було завдано 18 ракетних ударів.

На жаль, одна людина через ракетні обстріли окупантів загину. Також троє отримали поранення.

Нагадаємо, що Дніпропетровщину за добу окупанти тричі обстріляли з "Градів".

Читайте також:

Історія 60-річного чоловіка та його собачки Жужі, які пішки дійшли з Маріуполя до Запоріжжя

Історія 60-річного чоловіка та його собачки Жужі, які пішки дійшли з Маріуполя до Запоріжжя
Наступна публікація