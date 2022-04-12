Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Запоріжжі окупанти обстріляли будинки забороненими боєприпасами (фото)

Дата публікації
Перегляди
1470
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Комишуваська територіальна громада
© Комишуваська територіальна громада
© Комишуваська територіальна громада
© Комишуваська територіальна громада
© Комишуваська територіальна громада
© Комишуваська територіальна громада
© Комишуваська територіальна громада
© Комишуваська територіальна громада

Окупанти обстріляли Новояковлівку.

У Запорізькій області росіяни обстріляли будинки в селі Новояковлівка фосфорними бомбами.

Про це інформує Комишуваська територіальна громада.

Відомо, що атаку здійснили окупанти в ніч проти 12 квітня. Завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, поранених та загиблих немає. Є пошкоджені будинки.

Зазначимо, що застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї. Під час контакту з киснем ці боєприпаси легко займаються. Температура їхнього горіння – близько 800 °C. 

Нагадаємо, що британська розвідка попередила, що окупанти можуть застосовувати фосфорні бомби у бою за Маріуполь.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація