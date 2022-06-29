На Запоріжжі окупанти перебили магістральний газопровід: без газу залишилися тисячі людей

На Запоріжжі окупанти перебили магістральний газопровід: без газу залишилися тисячі людей

Росіяни продовжують знищувати цивільну інфраструктуру Запорізької області.

Через обстріли російських окупантів пошкоджено магістральний газопровід у селі Мирне Пологівського району у Запорізької області.

Про це інформує пресслужба Запорізької ОВА.

"Внаслідок обстрілів військових Російської Федерації пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 мм в районі с. Мирне Пологівського району. Без газопостачання вже сьогодні залишилась Оріхівщина", – йдеться в повідомленні.

В найближчі дні через це пошкодження залишаться без газу міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів.

Також у ОВА повідомили, що ще до цього пошкодження внаслідок терористичних дій військових країни-агресора без газу вже залишались понад 80 тис абонентів в 109 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, в ОВА прокоментували загрозу нового наступу окупантів на Запоріжжі.

Раніше у "Нафтогазі" пояснили, чому в деяких оселях так і не з’явиться тепло, хоча газу вдосталь.

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