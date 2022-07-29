На Запоріжжі окупанти під час обстрілу зруйнували понад 20 будинків (фото)

В селі Оріхівщина на Запоріжжі правоохоронці зафіксували понад два десятки зруйнованих житлових будинків, які отримали пошкодження під час артилерійських обстрілів окупантів.

Окупанти на Запоріжжі під час обстрілу села Оріхівщина зруйнували понад 20 житлових будинків.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, окупанти цілеспрямовано знищують об’єкти, які жодним чином не відносяться до військової інфраструктури. Від прямих влучань ракет військ РФ деякі помешкання повністю знищені та залишилися не придатними для житла.

“Вчора до органів поліції надійшло 23 повідомлення про здійснення військовослужбовцями рф актів збройної агресії на Пологівському напрямку, 20 з них – це обстріли, які ворог здійснював впродовж минулої доби по Оріхову. Інформації щодо поранених громадян не надходило”, - розповіли в пресслужбі МВС України.

Там також додали, що сильних ушкоджень зазнали й господарчі будівлі, гаражні приміщення з автомобілями та дворова територія.

“Окрім цього, російські загарбники вкотре поцілили по місцевому будинку молитви, через що будівля зазнала значних руйнацій. За фактами збройних злочинів співробітники поліції передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, що в Маріуполі українські партизани влаштували пожежу на полях з зерном.

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