На Запоріжжі окупанти посилено зміцнюють третю лінію оборони – фото

Партизани показали фото позицій окупантів біля Токмака.
Окупаційні війська Росії посилено зміцнюють третю лінію оборони біля тимчасово захопленого Токмака Запорізької області.
Про це повідомляє український партизанський рух "С.Р.О.К.".
Зазначається, що окуповане лісове господарство Запорізької області отримало "термінові наряди" на поставку деревини для російських загарбників.
"Зважаючи на все, намічається щось цікаве. Доведеться нам знову попрацювати на полях", - написали партизани.
Нагадаємо, за даними "Атеш", окупанти відмовляються йти у наступ на Харків.
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