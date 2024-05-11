Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Запоріжжі окупанти посилено зміцнюють третю лінію оборони – фото

На Запоріжжі окупанти посилено зміцнюють третю лінію оборони – фото

Окупанти зміцнюють третю лінію оборони біля Токмака на Зопоріжжі / Фото: партизанський рух "С.Р.О.К."

Партизани показали фото позицій окупантів біля Токмака.

Окупаційні війська Росії посилено зміцнюють третю лінію оборони біля тимчасово захопленого Токмака Запорізької області.

Про це повідомляє український партизанський рух "С.Р.О.К.".

Зазначається, що окуповане лісове господарство Запорізької області отримало "термінові наряди" на поставку деревини для російських загарбників.

"Зважаючи на все, намічається щось цікаве. Доведеться нам знову попрацювати на полях", - написали партизани.

Окупанти зміцнюють третю лінію оборони біля Токмака на Зопоріжжі / Фото: партизанський рух
Окупанти зміцнюють третю лінію оборони біля Токмака на Зопоріжжі / Фото: партизанський рух "С.Р.О.К."

Нагадаємо, за даними "Атеш", окупанти відмовляються йти у наступ на Харків.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація