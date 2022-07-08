На Запоріжжі окупанти "прицільним" вогнем "демілітаризували" свій же підрозділ

У Запорізькій області один з артилерійських підрозділів окупантів завдав удару по своїх же позиціях.

Внаслідок цього один російський військовий загинув, ще двох поранено.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація в Телеграмі.

"Окремі підрозділи реактивної артилерії російських окупаційних військ не зовсім підтримують проведення так званої "спецоперації" та підсвідомо допомагають Збройним силам України проводити демілітаризацію своїх же російських окупаційних військ. Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта наніс вогневе ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. В результаті "прицільного" вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення. Підтверджено знищення складу боєприпасів противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, впродовж доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 9 населених пунктах Запорізької області. Також за минулу добу, 7 липня, в Запорізькій області російські військові понад 50 разів обстріляли позицій українських захисників із важкого озброєння.

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