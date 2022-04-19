На Запоріжжі окупанти приєднали одну громаду до так званої "ДНР"

На Запоріжжі окупанти приєднали одну громаду до так званої "ДНР"

У Розівській ТГ Запорізької області окупанти влаштували псевдореферендум.

Мешканців тимчасово окупованої Розівської громади (Запорізька область) росіяни змусили взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати за "тимчасове приєднання до так званої "ДНР".

Про це розповів сказав голова Пологівської РДА Артур Крупський.

"2 березня 2022 року було окуповано територію Розівської ОТГ. Окупанти деякий час проводили роботу з місцевим населенням, проводили так званий перепис. Потім вивісили прапори так званих "ЛДНР" і був приїзд одного з ватажків цієї терористичної організації", — повідомив очільник районної адміністрації.

За його словами, окупанти запросили людей в місцевий будинок культури для участі. У цьому зібранні взяли участь переважно люди похилого віку та переселенці з Маріуполя.

"Там було озвучено про так званий референдум або волевиявлення людей за те, щоби провести "вибори мера", нового активу села, а потім звернення до так званої "ДНР" про тимчасове приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя", — зазначив Крупський.

Голова РДА наголосив, що "референдум" є фейковим і незаконним, який перш за все несе велику загрозу мешканцям Розівської громади.

Відповідна заява направлена до правоохоронних органів. Всі прізвища і імена колаборантів вже відомі. Крупський закликав українців не брати участь у так званих "референдумах" загарбників.

Раніше повідомлялося, що росіяни готують провокацію в тимчасово захопленому Херсоні, щоб знайти привід для "референдуму". У районі Антонівського мосту вони розвертають "Гради", щоб обстріляти місто та звинуватити в цьому ЗСУ.

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