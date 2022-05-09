На Запоріжжі окупанти розстріляли до 20 своїх авто: що сталося

На Запоріжжі окупанти розстріляли до 20 своїх авто: що сталося

У Запорізькій області окупанти розстріляли близько 20 власних автомобілів.

Російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів у Пологах Запорізької області. Зробили вони це, щоб не їхати на лінію фронту. Водночас, звинуватили в цьому представників руху опору на тимчасово окупованих територіях області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Окрім того, напередодні 9 травня 2022 року мешканці міста Токмака, Пологівського району Запорізької області нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово. Так, на вулицях міста масово почали з‘являтися листівки з написом "Перемогли нацизм - переможемо і рашизм".

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Водночас, місцевих мешканців попередили, що сьогодні, 9 травня 2022 року, окупанти планують провести можливі провокації під час показових акцій святкувань під назвою “Безсмертний полк”, аби звинуватити Сили оборони України в нищенні власного народу.

"Є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму ЗСУ будуть нападати на мирні колони людей, кидати шашки у натовп, відкривати стрілянину", - застерегли в ОВА.

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