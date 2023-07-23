На Запоріжжі окупанти судитимуть 19-річну українку за розірваний триколор – її "здали" односельчани

Українці в окупації продовжують демонструвати, як насправді відносяться до "асвабадітєлєй".

У тимчасово захопленій Миронівці Запорізької області загарбники судитимуть 19-річну українку за розірваний прапор країни-окупанта РФ.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, на дівчину донесли мешканці села. Нині проти неї окупанти вже відкрили кримінальну справу. Їй загрожує до року тюрми.

"Черговий "великий злочин" для росіян вчинила 19-річна дівчина у селі Миронівка (Приазовський район). Вона зламала флагшток на одній з адміністративних будівель та розірвала ворожий прапор. Чергове судилище проти українців лише за те, що зневажають ворога та символи країни-агресорки. Чекаємо на деокупацію – необхідно якнайшвидше звільнити наших людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ встановила особи та повідомила про підозру ще 31 колаборанту, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області РФ" та катували українських патріотів.

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