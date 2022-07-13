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На Запоріжжі окупанти тікають від війни, відомо про 60 дезертирів - ОВА

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На Запоріжжі окупанти тікають від війни, відомо про 60 дезертирів - ОВА

Фото: речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв

Підрозділи ФСБ Росії розшукують дезертирів зі складу окупаційних військ на території області.

На території тимчасово окупованої Запорізької області російські солдати тікають від війни.  

Окупанти переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"За інформацією української розвідки, підрозділи ФСБ Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктах російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за минулу добу, 12 липня, окупанти 51 раз обстріляли позиції військових ЗСУ в Запорізькій області. Також ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у чотирьох населених пунктах.

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