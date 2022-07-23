На Запоріжжі окупанти тримають в полоні понад 170 людей - ОВА

Викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби.

Від початку повномасштабної війни на території Запорізької області зафіксовано 415 випадків викрадення людей, з яких понад 170 – залишаються в полоні у російських загарбників.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"На тимчасово окупованих територіях продовжують викрадати людей. Наразі відомо про 415 випадків викрадення, понад 170 осіб продовжують перебувати у заручниках", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби. Тих, кого окупанти забирають на 1-2 дні з метою отримати гроші на викуп, значно більше.

Нагадаємо, окупанти викрали заступника керівника Головного управління Пенсійного фонду Херсонської області Сергія Барчука та взяли в заручники його родину.

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