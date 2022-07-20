На Запоріжжі окупанти утримують в полоні чотири сотні українців - голова ОВА

Російські окупанти силоміць утримують під своїм наглядом працівників Запорізької атомної електростанції та представників влади.

У Запорізькій області заручниками російських окупантів стали понад 400 людей, серед них - працівники Запорізької атомної електростанції та представники влади. Їхні викрадачі вимагають за них викуп.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Наразі відомо про понад 400 випадків викрадень людей різних категорій”, - зауважив він, додавши, що окупанти вимагають у родичів полонених гроші за їх повернення і в такий спосіб заробляють.

За його словами, через дуже напружену ситуацію люди масово виїжджають із тимчасово окупованих територій Запорізької області, оскільки ворог не надає місцевим мешканцям медичної допомоги, гуманітарної підтримки та роботи. Також відбуваються терор та утиски прав людини.

“Через постійні протиправні дії ворога люди на окупованих територіях вимушені виживати без нормального функціонування систем життєзабезпечення та надання комунальних послуг.

У зв’язку з цим обласна влада рекомендує мешканцям області виїхати з потенційно небезпечних територій до повної стабілізації ситуації”, — йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА додав, що люди виїжджають щодня, але це складно робити, бо деякі території окупанти періодично закривають на так звані “фільтрації”. У червні вдалося евакуювати понад 40 тисячам людей.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна. Процес контролює колишній нардеп Євген Балицький, який перейшов на бік окупантів.

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