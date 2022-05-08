На Запоріжжі окупанти відбирають у людей документи, щоб зігнати на "святкування" 9 травня

На Запоріжжі окупанти відбирають у людей документи, щоб зігнати на "святкування" 9 травня

На території тимчасово захопленої Запорізької області російські окупанти намагаються зігнати на "святкування" 9 травня місцеввих мешканців.

Для цього росіяни вдаються до різних нечесних способів.

Про це інформує пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Наприклад, в Енергодарі загарбники відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня. Так окупанти подіваються, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів.

"Щоправда свій парад в місті вони називають не парадом, а акцією "безсмертний полк". Але це справи не змінює: для того, аби провести пабєдобєсний захід в Енергодарі перекривають рух у частині міста та виїзди з дворів", — йдеться в повідомленні.

У Кам'янці-Дніпровській росіяни змушують місцевих у понеділок прийти на роботу та взяти участь у "параді".

У районі виїзду на Костянтинівку неподалік Мелітополя місцеві жителі помітили траншеї, що їх вирили російські солдати. А в самому Мелітополі від ранку 8 автоматників вишикувалися біля танка на Братському цвинтарі.

Озброєні загарбники побували у корпусах Таврійського агротехнологічного університету – перевіряли аудиторії, вікна яких, виходять на центральний проспект міста. У нижній частині міста в районі вулиці Олександра Невського від ранку озброєні військові проводили обшуки. А на кладовищі "Нове" місцеві чули вибухи та постріли.

"Схоже, що таким чином окупанти намагаються забезпечити собі проведення заходів до 9 травня", — припустили в ОВА.

Раніше поідомлялося, що на Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста.

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