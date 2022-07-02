На Запоріжжі окупанти влаштувати стрілянину між собою – загинули четверо росіян

На Запоріжжі окупанти влаштувати стрілянину між собою – загинули четверо росіян

За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області між російськими загарбниками виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Загинули четверо росіян, близько 10 – отримали поранення.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване. Поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями РФ, він переріс у збройну сутичку, у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів", - йдеться у дописі.

Протягом минулої доби ворог здійснив 31 обстріл позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Оріхів, Степове, Кам’янське.

Надійшло 30 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1293 людей, з них 284 – діти.

Також повідомляється, що на Запорізькому напрямку ситуація контрольована без суттєвих змін. Противник продовжує ведення позиційної оборони, готує тимчасово окуповані населені пункти до кругової оборони, створює опорні пункти на основних дорожніх напрямках.

Нагадаємо, в Україні ув'язнили на 15 років зрадника за спробу захопити Запорізьку область разом з армією РФ.

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