На Запоріжжі окупанти втратили ЗРК С300, 8 одиниць техніки та склад боєприпасів — Генштаб

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів.

Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом доби 28 грудня окупанти завдали 2 авіаційних та 2 ракетних удари, а також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження теж зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та саме місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

Також підтверджено втрати ворога у попередні дні у Запорізькій області. Окупанти втратили 1 зенітний ракетний комплекс С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і 1 склад боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що на лінії фронту наразі немає таких напрямків, які б викликали серйозне занепокоєння.

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