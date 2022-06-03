На Запоріжжі окупанти зазнають втрат: знищено ще 28 росіян, понад 40 отримали поранення

На Запоріжжі окупанти зазнають втрат: знищено ще 28 росіян, понад 40 отримали поранення

Протягом минулої доби російські окупанти активних наступальних дій не проводили, але зазнали втрат вони все ж зазнали.

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, надають відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

Про це повідомили у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації.

Протягом минулої доби було ліквідовано 28 окупантів особового складу, а 41 - поранено. Крім того, знищено три танки, сім бойових броньованих машин, а одиницю захоплено; сім одиниць автомобільної техніки та два міномети. Разом з цим, знищено ворожий склад боєприпасів та два спостережних пункти.

Росіяни намагалися зупинити просування українських підрозділів в районі Новодарівки та Нескучного. Втім, успіху вони не досягнули та відступили. Ворог здійснював вогневе ураження позицій ЗСУ по всій лінії зіткнення.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. Окупанти країни-терористки посилюють свої підрозділи в районі Василівки.

Нагадаємо, сто діб триває героїчне протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби на Слов’янському напрямку росіяни обладнують позиції, на Попаснянському - зазнали втрат. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 3 червня.

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