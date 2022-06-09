На Запоріжжі окупанти змінюють Росгвардію на підрозділи так званої “ДНР”

На Запоріжжі окупанти змінюють Росгвардію на підрозділи так званої “ДНР”

На Запоріжжі окупанти змінюють Росгвардію на підрозділи так званої “ДНР”. Їхня мета - терирозувати місцеве населення в окупованих регіонах.

Українська армія готова до опору на Запорізькому напрямку.

Про це в етері каналу ТСН повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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“Проводиться ротація людей, які здійснювали функції окупаційної влади. Тому Росгвардія відводиться, яка два місяці була на територіях Мелітопольського та Васильківського районів, а заводяться туди угруповання “ДНР” та інші підрозділи, щоб терирозувати людей”, - розповів Олександр Старух.

Він також додав, що рашисти дістали старі танки Т-62 та використовують їх як довготривалі точки в Васильківському та Мелітопольському районах. Проте ЗСУ тримають рубіжі та завдають окупантам отпір.

Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни вивозять тіла загиблих жителів на смітник разом зі сміттям.

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