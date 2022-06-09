На Запоріжжі окупанти змінюють Росгвардію на підрозділи так званої “ДНР”. Їхня мета - терирозувати місцеве населення в окупованих регіонах.
Українська армія готова до опору на Запорізькому напрямку.
Про це в етері каналу ТСН повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
“Проводиться ротація людей, які здійснювали функції окупаційної влади. Тому Росгвардія відводиться, яка два місяці була на територіях Мелітопольського та Васильківського районів, а заводяться туди угруповання “ДНР” та інші підрозділи, щоб терирозувати людей”, - розповів Олександр Старух.
Він також додав, що рашисти дістали старі танки Т-62 та використовують їх як довготривалі точки в Васильківському та Мелітопольському районах. Проте ЗСУ тримають рубіжі та завдають окупантам отпір.
Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни вивозять тіла загиблих жителів на смітник разом зі сміттям.
Читайте також:
- В Донецькій області російські окупанти обстріляли школу: є поранені
- ДТП у Сумській області: трагічно загинув водій мотоблоку
- Трофейною технікою бійці на Харківщині виганяють ворога і підсумовують, коли вийдуть і закріпитись на кордоні