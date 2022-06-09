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На Запоріжжі окупанти змінюють Росгвардію на підрозділи так званої “ДНР”

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На Запоріжжі окупанти змінюють Росгвардію на підрозділи так званої “ДНР”

Фото: gettyimages.com

На Запоріжжі окупанти змінюють Росгвардію на підрозділи так званої “ДНР”. Їхня мета - терирозувати місцеве населення в окупованих регіонах.

Українська армія готова до опору на Запорізькому напрямку.

Про це в етері каналу ТСН повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Проводиться ротація людей, які здійснювали функції окупаційної влади. Тому Росгвардія відводиться, яка два місяці була на територіях Мелітопольського та Васильківського районів, а заводяться туди угруповання “ДНР” та інші підрозділи, щоб терирозувати людей”, - розповів Олександр Старух.

Він також додав, що рашисти дістали старі танки Т-62 та використовують їх як довготривалі точки в Васильківському та Мелітопольському районах. Проте ЗСУ тримають рубіжі та завдають окупантам отпір.

Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни вивозять тіла загиблих жителів на смітник разом зі сміттям.

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