На Запоріжжі перевіряють кожну автівку – окупанти знову почали втікати

Окупанти перевдягаються в цивільний одяг, щоб втекти з передової.

На Запорізькому напрямку загарбники перевдягаються в цивільний одяг та тікають з передової. У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни перевіряють кожну автівку, яка виїжджає з міста, щоб зловити дезертирів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім цього, за словами Федорова, між окупантами спалахують конфлікти.

Натомість у Мелітопольському районі ФСБ РФ обшукує будинки, де жили російські військові.

"Щоб підтримати своє гарматне м’ясо, Путін навіть присвоїв 58-й армії, яка якраз убиває українців на Запорізькому напрямку, найменування "гвардійська". Проте це точно не допоможе росіянам перемогти. Тікатимуть з почесним званням", - додав Федоров.

Нагадаємо, у Токмаку осетинський "мобік" поскаржився, що його побили російські н*цисти.

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