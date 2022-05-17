На Запоріжжі підлітки пішли на співпрацю з окупантами - ОВА

На Запоріжжі підлітки пішли на співпрацю з окупантами - ОВА

Підлітки беруть участь у мародерстві і доповідають росіянам про домівки, власники яких виїхали.

У селі Інженерне Пологівського району Запорізької області місцеві підлітки пішли на співпрацю з російськими окупантами.

Про це інформує Запорізька ОВА.

Зокрема, підлітки передавали інформацію про покинуті домівки та матеріальні цінності, що залишилися в них. За інформацією місцевих, ці неповнолітні також беруть участь у мародерстві.

Запорізька ОВА нагадує, що як за колаборантство, так і за мародерство доведеться відбувати покарання за українським законодавством. Також до відповідальності будуть притягнуті і батьки цих дітей.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області російські окупанти обстрілюють мирне населення.

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