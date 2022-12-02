На Запоріжжі після кожного вибуху окупанти обшукують будинки, забирають у полон за українську символіку або зброю

Загарбники використовують полонених здебільшого для риття окопів, які вони будують навколо Мелітополя для формування лінії оборони.

У Запорізькій області окупанти після кожного вибуху обшукують будинки, забирають у полон за українську символіку або зброю.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у коментарі "Медіацентр Україна-Укрінформ".

"Після кожного вибуху у кожному населеному пункті рашисти проводять тотальну фільтрацію та тотальний розбір по кожному будинку. Наприклад, в Михайлівці після того, як за два дні були двічі знищені їхні формування, вони обійшли кожен будинок, провели обшук в кожному будинку. І якщо знаходили якусь українську символіку або зброю — навіть мисливську — то цих людей забирали на допит, забирали в полон масово. Така тенденція продовжується", — розповів Федоров.

За словами мера, полонених загарбники використовують здебільшого для риття окопів, які вони будують навколо Мелітополя для формування лінії оборони.

Нагадаємо, американські аналітики з Інституту дослідження війни. повідомляють, що загарбники готуються до відступу у Запорізькій області.

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